برعاية وزير الإعلام.. "الإذاعة والتلفزيون" تحتفي بإطلاق قناة "السعودية الآن"

وخلال كلمته في حفل الإطلاق أكد الرئيس التنفيذي لهيئة الإذاعة والتلفزيون محمد بن فهد الحارثي أن تصاعُد وتيرة الأحداث والفعاليات في السعودية كان له إسهامه المقدر في إطلاق القناة، مشيرًا إلى أن الهيئة حريصة بقيادة الوزير صاحب فكرة القناة، والكفاءات من أبناء الهيئة، على إيصال رسالة السعودية السامية للعالم أجمع. ووفقًا لذلك تعمل على مواكبة الأحداث الجارية، ونقلها لتأكيد ريادة السعودية، وتعزيز مكانتها وحضورها الإقليمي والعالمي. منوهًا بأن القناة الجديدة والمتخصصة في نقل الفعاليات والمناسبات الوطنية إلى الجمهورَيْن المحلي والدولي تواكب استراتيجية الهيئة وقطاع الإعلام في السعودية، اللذين يركزان على إبراز المحتوى المحلي وفقًا لأعلى المعايير والمواصفات العالمية.