"الأرصاد": أمطار خفيفة إلى متوسطة مسبوقة برياح نشطة مثيرة للأتربة والغبار وانخفاض في درجات الحرارة على هذه المناطق

تَوقع المركز الوطني للأرصاد، في تقريره عن حالة الطقس لهذا اليوم، أن الفرصة مهيأة لهطول أمطار خفيفة إلى متوسطة مسبوقة برياح نشطة مثيرة للأتربة والغبار على أجزاء من مناطق: (المدينة المنورة، حائل، تبوك، الجوف، الحدود الشمالية والشرقية) كذلك على أجزاء من مناطق: (مكة المكرمة، الباحة، عسير، جازان)، يلي ذلك انخفاض في درجات الحرارة مع فرصة تكون الضباب على أجزاء من تلك المناطق، كما لا يُستبعد تساقط الثلوج الخفيفة على أجزاء من مرتفعات منطقة تبوك (علقان- الظهر- جبل اللوز)، كذلك على الأطراف الشمالية للمملكة (القريات- طريف).