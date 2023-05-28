بيان سعودي أمريكي: رصد انتهاكات للجيش السوداني و"الدعم السريع" أعاقت إيصال المساعدات

أعلنت السعودية والولايات المتحدة، اليوم (الأحد)، في بيان مشترك، أنهما بصفتهما ميسرين للاتفاق بين الأطراف السودانية، وبعد 5 أيام من بدء نفاذ وقف النار قصير الأمد، تم رصد انتهاكات من قبل الجيش، وقوات الدعم السريع، أعاقت إيصال المساعدات الإنسانية، واستعادة الخدمات الأساسية، حسب ما ذكرت وكالة الأنباء السعودية.