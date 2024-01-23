وزير التعليم يدشن الحملة التعريفية بالأولمبياد الدولي للكيمياء

من جانبها قدّمت الأمين العام لمؤسسة "موهبة" ،رئيس اللجنة الإشرافية لاستضافة أولمبياد الكيمياء الدولي الدكتورة آمال بنت عبدالله الهزاع جزيل الشكر والتقدير لمعالي وزير التعليم، مؤكدة أن تنظيم المملكة لأولمبياد الكيمياء الدولي، يُعد قفزة نوعية في تاريخ المملكة، حيث كانت تشارك في الأولمبيادات الدولية خلال السنوات الماضية، والآن أصبحت مُنظم لإحدى أبرز الأولمبيادات الدولية التي تضم 89 دولة، وستواصل المسير نحو تحقيق مستهدفات رؤية المملكة 2030، عاملين على تقديم هذا الحدث العلمي الدولي العام بصورة تليق بالمملكة.