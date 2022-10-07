"الحوشان": "كاميرات المراقبة" يُعزِّز ترتيب السعودية في المؤشرات الدولية

وعن المحافظة على خصوصية الأفراد مع وجود هذه الكاميرات للمراقبة الأمنية أفاد المحلل الحوشان بأن النظام يحظر إدخال هذه الكاميرات في الأماكن الخاصة، كغرف العمليات وصوالين التجميل النسائية، أو الأماكن الخاصة التي يجب أن يتمتع فيها الفرد بخصوصيته؛ لذلك لا يجوز نشر محتوى هذه التسجيلات إلا في حالات معينة، حددها النظام.