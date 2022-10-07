"الحوشان": "كاميرات المراقبة" يُعزِّز ترتيب السعودية في المؤشرات الدولية

أكد المحلل الأمني، اللواء د. بركة الحوشان، أن نظام استخدام كاميرات المراقبة الأمنية يعزز الأمن، ويزيد من مرتبة السعودية بين دول العالم وفق جاذبية العيش، وتحسين مستويات جودة الحياة.
وأوضح "الحوشان" لـ"نشرة النهار" أن نظام استخدام كاميرات المراقبة الأمنية الذي يدخل حيز التنفيذ بعد 180 يومًا يأتي في إطار التحول إلى مفهوم المدن الذكية لتعزيز ترتيب السعودية في المؤشرات الدولية.
وأفاد بأنه وفقًا لهذا النظام فإن عدم التزام الجهات الحكومية والخاصة، كالمحال التجارية والمؤسسات والشركات والوزارات، بتركيب هذه الكاميرات بعد انتهاء المدة (180 يومًا) يُعتبر مخالفة؛ يُحاسب ويعاقب عليها النظام.
وعن المحافظة على خصوصية الأفراد مع وجود هذه الكاميرات للمراقبة الأمنية أفاد المحلل الحوشان بأن النظام يحظر إدخال هذه الكاميرات في الأماكن الخاصة، كغرف العمليات وصوالين التجميل النسائية، أو الأماكن الخاصة التي يجب أن يتمتع فيها الفرد بخصوصيته؛ لذلك لا يجوز نشر محتوى هذه التسجيلات إلا في حالات معينة، حددها النظام.