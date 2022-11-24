أمانة العاصمة المقدسة تخصص 11800 عامل لخطة التعامل مع الأمطار

ووزّعت الأمانة عددًا من الفرق الميدانية المجهزة بالمعدات لإزالة المخلفات التي قد تنتج من الأمطار المتوقعة، حيث عمدت الأمانة إلى زيادة عدد الفرق الخاصة بالنظافة خلال فترة هطول الأمطار وكذلك زيادة عدد المعدات؛ بهدف إزالة المخلفات وتجمعات المياه أولًا بأول والعمل على تنظيف فتحات مجاري السيول التي تستقبل كميات هائلة من المياه، والمحافظة على النظافة العامة بمكة المكرمة وتلافي كل ما يمكن أن يشكل خطرًا على سلامة المواطنين والزوار.