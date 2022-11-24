أمانة العاصمة المقدسة تخصص 11800 عامل لخطة التعامل مع الأمطار

خصصت أمانة العاصمة المقدسة (11800) عامل ميداني لتنفيذ خطة التعامل مع موسم الأمطار، مدعومين بآليات ومعدات لاحتواء الحالة المطرية المتوقعة على العاصمة المقدسة وضواحيها، ورفعت الأمانة استعداداتها لتطبيق خطة الطوارئ للأمطار والسيول.
وتتابع وكالة التشغيل والصيانة بالأمانة ممثلةً في إدارة تشغيل وصيانة شبكات السيول كفاءة أداء قنوات شبكة تصريف مياه الأمطار بالشوارع الرئيسية والفرعية والتقاطعات والميادين، وإزالة الرواسب المعيقة لتدفق المياه في مناهل التصريف؛ لضمان شفط وإزاحة أي تجمعات لمياه الأمطار بداخلها، وذلك وفق خطط الطوارئ المعدة سابقًا.
وتم نشر فِرق العمل والمُعِدَّات المشاركة بكلّ أنحاء العاصمة المقدسة، حيث تم تجهيز 52 صهريجًا لشفط مياه السيول (بسعة 194 ألف جالون)، و146 غرافًا، و89 شاحنةً متنوعة الاستخدامات؛ للتعامل مع آثار الأمطار المتوقعة وإزالة تجمُّعات المياه من الطرق والشوارع بالعاصمة المقدسة.
ووزّعت الأمانة عددًا من الفرق الميدانية المجهزة بالمعدات لإزالة المخلفات التي قد تنتج من الأمطار المتوقعة، حيث عمدت الأمانة إلى زيادة عدد الفرق الخاصة بالنظافة خلال فترة هطول الأمطار وكذلك زيادة عدد المعدات؛ بهدف إزالة المخلفات وتجمعات المياه أولًا بأول والعمل على تنظيف فتحات مجاري السيول التي تستقبل كميات هائلة من المياه، والمحافظة على النظافة العامة بمكة المكرمة وتلافي كل ما يمكن أن يشكل خطرًا على سلامة المواطنين والزوار.
وأشارت إلى أنه تم تزويد هذه الفرق بعدد كبير من المعدات المختلفة في الأحجام تراوحت حول (520) معدة، منها قلابات كبيرة ووايتات شفط وبوبكات وفرشات وتناكر ومكانس آلية، بالإضافة إلى عدد كبير من الطلمبات والغرافات والعربات المتنوعة والمختلفة الأحجام والأشكال.
وذكرت أن العمل يتم على مدار الساعة خلال هذه الفترة؛ تحسبًا لهطول الأمطار ولتنفيذ خطط صيانة ونظافة شبكات التصريف لتحقيق أفضل النتائج الإيجابية ولتكون جاهزة لاستقبال الأمطار في أي وقت ولتلافي أكبر قدر من الأضرار حفاظًا على الأرواح والممتلكات.
جدير بالذكر أن مكة المكرمة تحتوي على شبكات ضخمة لتصريف مياه الأمطار، يبلغ طول عناصرها ما يقارب (540) كيلومترًا تغطي كافة أحياء مكة المكرمة والمشاعر المقدسة؛ منها قنوات صندوقية مغلقة وقنوات أنبوبية وقنوات نفقية عميقة وقنوات التصريف السطحية والمفتوحة، وقد نفذت جميعها وفق أعلى المعايير الفنية والهندسية.
وتقوم الأمانة بإجراء أعمال الصيانة والنظافة لها على مدار العام من خلال فرق فنية.