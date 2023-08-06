بالبشت والعقال.. الشاب خالد يفاجئ حضور حفل مدل بيست

وقدمت مدل بيست، شركة الموسيقى والترفيه السعودية، قائمة تزخر بأسماء لامعة لأكبر نجوم الغناء وفناني الدي جي، من أجل توفير متعة فنية استثنائية ترافق منافسات مهرجان موسم الجيمرز8 العالمي، في حفلات 8 بدأت منذ شهر يوليو الماضي وتستمر حتى نهاية شهر أغسطس.