"الخريف" يناقش تعزيز التعاون الصناعي بين المملكة وفرنسا مع "ليسكيور"

التقى وزير الصناعة والثروة المعدنية بندر بن إبراهيم الخريف، في العاصمة الفرنسية باريس، بوزير الصناعة الفرنسي رولان ليسكيور، وناقش معه فرص تعزيز التعاون الصناعي بين البلدين والموضوعات ذات الاهتمام المشترك، وذلك خلال زيارته الرسمية إلى جمهورية فرنسا.
وشهد اللقاء بحث مستجدات المشروعات والاتفاقيات المشتركة، واستعراض الفرص الاستثمارية الواعدة بين البلدين في مختلف القطاعات الصناعية، إضافة إلى بحث زيادة التبادل التجاري وفرص تنمية الصادرات غير النفطية بين الجانبين.
وأكد اللقاء عمق العلاقات الثنائية بين البلدين الصديقين، وأهمية الزيارات المتبادلة بين الطرفين للدفع بالعلاقات المشتركة نحو آفاق جديدة، لا سيما في قطاعي الصناعة والتعدين.
يذكر أن وزير الصناعة والثروة المعدنية بدأ، يوم أمس، زيارةً رسميةً لجمهورية فرنسا، وذلك في إطار سعي المملكة إلى تعزيز دور قطاعي الصناعة والتعدين في خريطة الاقتصاد الوطني، ودفع مسارات النمو بين البلدين في عدد من الصناعات الواعدة؛ واستقطاب الاستثمارات النوعية، وزيادة نفاذ الصادرات السعودية غير النفطية إلى الأسواق الفرنسية والأوروبية.