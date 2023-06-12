"الخريف" يناقش تعزيز التعاون الصناعي بين المملكة وفرنسا مع "ليسكيور"

يذكر أن وزير الصناعة والثروة المعدنية بدأ، يوم أمس، زيارةً رسميةً لجمهورية فرنسا، وذلك في إطار سعي المملكة إلى تعزيز دور قطاعي الصناعة والتعدين في خريطة الاقتصاد الوطني، ودفع مسارات النمو بين البلدين في عدد من الصناعات الواعدة؛ واستقطاب الاستثمارات النوعية، وزيادة نفاذ الصادرات السعودية غير النفطية إلى الأسواق الفرنسية والأوروبية.