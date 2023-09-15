"الأرصاد": أمطارٌ رعدية متوسطة إلى غزيرة تؤدي إلى جريان السيول مصحوبة بزخاتٍ من البَرَد على جازان وعسير والباحة ومكة

وأشار التقرير إلى أن حركة الرياح السطحية على البحر الأحمر شمالية إلى شمالية غربية بسرعة 25-45 كم/ساعة على الجزأين الشمالي والأوسط، وشمالية غربية إلى غربية بسرعة 12-35 كم/ساعة على الجزء الجنوبي، وارتفاع الموج من متر إلى مترين وربع على الجزأين الشمالي والأوسط، ومن متر الى متر ونصف على الجزء الجنوبي، يصل إلى أعلى من مترين ونصف مع تكوُّن السحب الرعدية الممطرة، وحالة البحر متوسط الموج إلى مائج على الجزأين الشمالي والأوسط، وخفيف إلى متوسط الموج على الجزء الجنوبي، يصل إلى مائج مع تكوُّن السحب الرعدية الممطرة، فيما تكون حركة الرياح السطحية على الخليج العربي شمالية غربية الى غربية بسرعة 25-45 كم/ساعة على الجزأين الشمالي والأوسط، وتكون شرقية إلى جنوبية شرقية تتحول مساءً جنوبية غربية إلى شمالية غربية بسرعة 15-35 كم/ساعة على الجزء الجنوبي، وارتفاع الموج من متر إلى مترين على الجزأين الشمالي والأوسط، ومن نصف متر إلى متر ونصف على الجزء الجنوبي، وحالة البحر متوسط الموج على الجزأين الشمالي والأوسط، وخفيف الموج على الجزء الجنوبي.