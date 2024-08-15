بالأسماء.. "التدريب التقني والمهني" تعلن النتائج النهائية للمرشحين لوظائفها التدريبية

وتابع: يجب على المرشحين والمرشحات الذين يقيمون في مناطق لا تتوفر فيها مراكز معتمدة في نظام أوتار تزويد المؤسسة باسم أقرب كلية تقنية أو معهد صناعي ثانوي لمقر إقامته، عبر Mf-jobs@tvtc.gov.sa خلال يومي عمل من تاريخ 11/ 02/ 1446هـ حتى 14/ 02/ 1446هـ، حتى يتسنى تزويد الجهة بنموذج تحويل إجراء الفحص الطبي.