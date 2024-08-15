بالأسماء.. "التدريب التقني والمهني" تعلن النتائج النهائية للمرشحين لوظائفها التدريبية
أعلنت المؤسسة العامة للتدريب التقني والمهني أسماء المرشحين والمرشحات لشغل الوظائف التدريبية للمسابقة الرجالية رقم (406) والمسابقة النسائية رقم (407)، ودعتهم لاستكمال إجراءات التعاقد والتقيد بالمدد المحددة.
وأوضح المتحدث الرسمي للمؤسسة فهد العتيبي أنه يجب على المرشحين لاستكمال إجراءات التعاقد تحديد المركز المناسب للمرشح أو المرشحة لإجراء الفحص الطبي عن طريق نظام أوتار وإرساله إلى Mf-jobs@tvtc.gov.sa مع ذكر رقم الطلب، وإرفاق صورة شخصية (حسب متطلبات منصة أوتار)، خلال يومينة عمل من تاريخ 11/ 02/ 1446هـ حتى 14/ 02/ 1446هـ، للحصول على تحويل إلكتروني لإجراء الفحص الطبي.
وأشار العتيبي إلى أنه سيتم إرسال بريد إلكتروني لهم مضمن به نموذج طلب الفحص الطبي والذي على إثره يتوجب عليهم التوجه للمركز لحجز موعد وإشعار المؤسسة عن طريق البريد الإلكتروني بموعد إجراء الكشف الطبي.
وتابع: يجب على المرشحين والمرشحات الذين يقيمون في مناطق لا تتوفر فيها مراكز معتمدة في نظام أوتار تزويد المؤسسة باسم أقرب كلية تقنية أو معهد صناعي ثانوي لمقر إقامته، عبر Mf-jobs@tvtc.gov.sa خلال يومي عمل من تاريخ 11/ 02/ 1446هـ حتى 14/ 02/ 1446هـ، حتى يتسنى تزويد الجهة بنموذج تحويل إجراء الفحص الطبي.
وأضاف أيضاً أن على المرشحين والمرشحات التوجه إلى جهة الترشيح (كلية / معهد صناعي) لتسليم نتيجة الكشف الطبي خلال 5 أيام (عمل) من تاريخ تحريره، مع تعبئة وتسليم النماذج المطلوبة والموضحة في موقع المؤسسة.
وأكد "العتيبي" أن عدم تقيد المرشح أو المرشحة بالإجراءات والمدة المحددة بالفقرات يترتب عليه استبعاده من الترشيح، واختيار البديل من القائمة الاحتياطية دون الرجوع له.