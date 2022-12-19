"الزعاق": الظل هو أدق الطرق الحسابية للعرب لمعرفة دخول وخروج المواسم

قال خبير الأرصاد الجوية، الدكتور خالد بن صالح الزعاق، إن الظل من أهم الطرق المستخدمة في معرفة دخول وخروج المواسم، وهو من أدق الطرق الحسابية لدى العرب، ويعد أطول حالات الظل الزوالي في العام دليل دخول مربعانية الشتاء، وأقصر حالاته دخول مربعانية القيظ، وإذا توسط طوله اعتدل الزمان
وأضاف الزعاق، أن من دقة الظل جعله الله علامة على دخول مواقيت الصلاة، فصلاتا الظهر والعصر على الظل المباشر، وصلاتا العشاء والفجر على الظل غير المباشر وصلاة المغرب مع مغيب الشمس.
وتابع في فيديو على حسابه بتويتر، أن أطول حالات الظل اليومية في حال شروق وغروب الشمس، أما أقصر حالاته اليومية ففي حالة المغيب.