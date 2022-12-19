"الزعاق": الظل هو أدق الطرق الحسابية للعرب لمعرفة دخول وخروج المواسم

قال خبير الأرصاد الجوية، الدكتور خالد بن صالح الزعاق، إن الظل من أهم الطرق المستخدمة في معرفة دخول وخروج المواسم، وهو من أدق الطرق الحسابية لدى العرب، ويعد أطول حالات الظل الزوالي في العام دليل دخول مربعانية الشتاء، وأقصر حالاته دخول مربعانية القيظ، وإذا توسط طوله اعتدل الزمان