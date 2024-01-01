لتعديلها تواريخ صلاحية منتجات تجميل.. "الغذاء والدواء" تحيل منشأة في الدمام للنيابة العامة

وتنص المادة (34) من نظام منتجات التجميل على أن "يعاقب كل من خالف أيًّا من أحكام هذا النظام أو لائحته بواحدة أو أكثر من العقوبات الآتية، غرامة لا تزيد على خمسة ملايين ريال، وإغلاق المصنع أو المستودع إلى حين تصحيح المخالفة، وإلغاء ترخيص المصنع أو المستودع، والسجن مدة لا تزيد على خمس سنوات، وتجوز مضاعفة العقوبة عند تكرار ارتكاب المخالفة.