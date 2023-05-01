مستشفى سليمان الحبيب بالقصيم يُجري عملية معقدة تُنهي معاناة "أربعينية" من "جنف" مضاعف بدرجة "85"

وقال د.خليفة إن المريضة راجعت المستشفى وهي تشتكي من انحناء جانبي للعمود الفقري وآلام بالظهر، إضافة إلى صعوبة في ممارسة الحياة الطبيعية.. أدت هذه الأعراض إلى تغيير نمط حياتها وتقييد حركتها، وفور وصولها إلى المستشفى أجريت لها التحاليل والفحوصات الطبية الدقيقة، التي بيّنت إصابتها بحالة انحراف "جنف" مضاعف فوق الـ"85" درجة بالفقرات القطنية و"77" درجة بالفقرات الصدرية، ودرس الفريق الطبي الحالة على ضوء نتائج الفحوصات والتحاليل، وخلص إلى ضرورة التدخل الجراحي لعلاج العيوب، والحد من المضاعفات، وبعد اتخاذ كل التدابير الطبية لمثل هذه الحالات المعقدة، أخضعت السيدة لعملية جراحية، تم فيها تقويم العمود الفقري بعدد "26" من البراغي والقضبان المعدنية والطعوم العظمية الصناعية، وتثبيت ودمج الفقرات.. وأُجريت العملية -التي استمرت لـ"8" ساعات- مع فريق تخدير متمرس ومراقبة أعصاب، وفريق تمريض ماهر، إضافة إلى مجموعة من أحدث الأجهزة الطبية التي ساهمت مع الكوادر الطبية عالية الكفاءة والتأهيل بالمستشفى في إنجاحها.