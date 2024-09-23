المملكة تتابع بقلق بالغ تطورات الأحداث الأمنية الجارية في الأراضي اللبنانية وتُجدِّد تحذيرها من خطورة اتساع العنف بالمنطقة

تُتابع المملكة العربية السعودية بقلق بالغ تطورات الأحداث الأمنية الجارية في الأراضي اللبنانية، وتُجدِّد تحذيرها من خطورة اتساع رقعة العنف في المنطقة، والانعكاسات الخطيرة للتصعيد على أمن المنطقة واستقرارها.
وتحث المملكة الأطراف كافة على التحلي بأقصى درجات ضبط النفس، والنأي بالمنطقة وشعوبها عن مخاطر الحروب، وتدعو المجتمع الدولي والأطراف المؤثرة والفاعلة للاضطلاع بأدوارهم ومسؤولياتهم لإنهاء الصراعات في المنطقة.
وتؤكد المملكة أهمية الحفاظ على استقرار لبنان واحترام سيادته، بما يتوافق مع القانون الدولي.