المملكة تتابع بقلق بالغ تطورات الأحداث الأمنية الجارية في الأراضي اللبنانية وتُجدِّد تحذيرها من خطورة اتساع العنف بالمنطقة

تُتابع المملكة العربية السعودية بقلق بالغ تطورات الأحداث الأمنية الجارية في الأراضي اللبنانية، وتُجدِّد تحذيرها من خطورة اتساع رقعة العنف في المنطقة، والانعكاسات الخطيرة للتصعيد على أمن المنطقة واستقرارها.