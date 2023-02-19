الكويت.. "الجائزة الكبرى" لسعودية تخترع "فحصاً لاعتلالات الأجنة الملقحة"

حقّقت عضوة هيئة تدريس قسم تقنية المختبرات بكلية العلوم الطبية التطبيقية في جامعة الملك عبدالعزيز الدكتورة عائشة عليمي، المركز الأول "الجائزة الكبرى" والميدالية الذهبية لاختراعها "الكشف عن الاعتلال في بعض الكروموسومات في الأجنة الملقحة" على مستوى الشرق الأوسط، وذلك في المعرض الدولي الـ 13 للاختراعات في الشرق الأوسط IIFME بدولة الكويت، بمشاركة 235 مخترعاً ومخترعة يمثلون 40 دولة عربية وأجنبية.