"الأمن البيئي" تضبط مواطنًا ومقيمًا مخالفين لنظام البيئة في عسير وتبوك

ضبطت القوات الخاصة للأمن البيئي مقيمًا مخالفًا لنظام البيئة من الجنسية الأفغانية، لتلويثه البيئة برمي مخلفات صناعية في غير الأماكن المخصصة لها في منطقة تبوك.
وأوضحت القوات أن عقوبة ممارسة نشاط أو فعل يؤدي بصورة مباشرة أو غير مباشرة إلى الإضرار بالتربة، أو تلويثها، أو التأثير سلبًا على الانتفاع بها، أو إتلاف خواصها الطبيعية غرامة تصل إلى (10) ملايين ﷼، وتم تطبيق الإجراءات النظامية بحقه، وإحالته للجهات المختصة.
كما ضبطت القوات الخاصة للأمن البيئي مواطنًا مخالفًا لنظام البيئة، لارتكابه مخالفة التخييم في متنزه وطني دون ترخيص في منطقة عسير، مؤكدةً أن عقوبة مخالفة التخييم في الغابات أو المتنزهات الوطنية دون ترخيص غرامة تصل إلى (3,000) ريال.
وحثت على الإبلاغ عن أي حالات تمثل اعتداءً على البيئة أو الحياة الفطرية على الرقم (911) بمناطق مكة المكرمة والرياض والشرقية، و(999) و(996) في بقية مناطق المملكة.