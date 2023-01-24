محليات

ضبط أكثر من 21362 مستلزمًا طبيًا في مستودع مخالف بالدمام

"الغذاء والدواء" أغلقت الموقع واستدعت القائمين عليه لاتخاذ الإجراءات
ضبط أكثر من 21362 مستلزمًا طبيًا في مستودع مخالف بالدمام
واس
واس

ضبطت الهيئة العامة للغذاء والدواء مستودعًا في مدينة الدمام يخزّن مستلزمات طبية دون الحصول على ترخيص، إضافةً إلى عدم التزامه باشتراطات التخزين.

ورصدت "الغذاء والدواء" في المستودع المخالف (21362 مستلزمًا طبيًا) مخزنة في ظروف "غير مناسبة"، وأغلقته احترازيًا، واستدعت القائمين عليه لاستكمال الإجراءات النظامية حيالهم، وتطبيق اللوائح الخاصة بالأجهزة و المستلزمات الطبية.

وتنفّذ "الغذاء والدواء" حملات رقابية وجولات تفتيشية دورية على المنشآت الخاضعة لإشرافها بالتعاون مع الجهات ذات العلاقة، بهدف التحقق من التزامها بمتطلبات اللوائح الفنية والمواصفات المعتمدة، كما تتخذ الإجراءات النظامية بحق المخالفين.

ويمكن الإبلاغ عن مخالفات المنشآت الخاضعة لإشراف "الهيئة" عن طريق الاتصال على الرقم الموحّد (19999)، أو من خلال تطبيق "طمني".

الهيئة العامة للغذاء والدواء
الدمام

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