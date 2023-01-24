ضبط أكثر من 21362 مستلزمًا طبيًا في مستودع مخالف بالدمام

ورصدت "الغذاء والدواء" في المستودع المخالف (21362 مستلزمًا طبيًا) مخزنة في ظروف "غير مناسبة"، وأغلقته احترازيًا، واستدعت القائمين عليه لاستكمال الإجراءات النظامية حيالهم، وتطبيق اللوائح الخاصة بالأجهزة و المستلزمات الطبية.