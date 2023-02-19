"الإبراهيم" يناقش موضوعات الاستدامة المالية والرقمنة باجتماع منظمة التعاون الاقتصادي

وفي جانب آخر، من اللقاءات على هامش الاجتماع الدولي، استعرض وزير الاقتصاد والتخطيط مع الأمين العام لمنظمة التعاون الاقتصادي والتنمية ماتياس كورمان، التقدم الاقتصادي في المملكة في إطار رؤية المملكة 2030، وأوجه التعاون المشترك بين المملكة والمنظمة.