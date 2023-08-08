بينها 3900 مقعد وطاولة.. "تعليم مكة" تدعم المدارس باحتياجاتها استعدادًا للعام الدراسي 1445هـ

دعمت إدارة التجهيزات المدرسية بالإدارة العامة للتعليم بمنطقة مكة المكرمة، مدارسها بـ3900 مقعد وطاولة لسد احتياجها؛ استعدادًا لبداية جادة للعام الدراسي 1445هـ.
وقامت الإدارة بطرح وتأمين عدد من الأصناف اللازمة لسد احتياج مدارس التعليم العام، وتوفير بيئة جاذبة ومحفزة؛ حيث تمكنت من تأمين عدد 3900 طاولة ومقعد دراسي بفئاتها الثلاث؛ لسد الاحتياج لفصول النمو بمدارس التعليم العام للبنين والبنات، وتأمين عدد (800) بروجكتر تفاعلي لأكثر من 120 مدرسة للبنين والبنات بمختلف المراحل الدراسية، بالإضافة إلى توفير سبورات بورسلان حائطية لعدد 350 حجرة دراسية جديدة والمعامل والمختبرات المدرسية، وتوفير المواد الكيميائية لدعم المناهج الدراسية ودعم التجارب المعملية لعدد 172 مدرسة بمختلف المراحل.
ووفّرت إدارة تعليم مكة المستلزمات التعليمية لـ90 مركز مصادر تعلم بمدارس البنين والبنات، وكذلك توفير مستلزمات معامل ومختبرات مسار الصحة والحياة، وعدد 49 آلة تصوير جديدة، بجانب العلم السعودي بفئاته الثلاث (السارية- مكتبي- للمباني المدرسية) لعدد 1152 مدرسة للبنين والبنات، بالإضافة إلى صيانة 480 داتا شو لـ1201 مدرسة بنين بنات وصيانة عدد (102) مختبرات مدرسية لعدد 102 مدرسة، وصيانة لمبات البروجكترات والسبورات التفاعلية لعدد 72 مدرسة.
ونجحت الإدارة في توفير القطع المشغلة لأجهزة الوسائط التعليمية لعدد 125 مدرسة للبنين والبنات بمكة، وصيانة عدد 172 مركز مصادر تعلم بمدارس التعليم العام لعدد 172 مدرسة، وتأمين عدد 59 سريرًا طبيًّا لدعم العيادات المدرسية للمشاريع الجديدة.