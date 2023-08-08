بينها 3900 مقعد وطاولة.. "تعليم مكة" تدعم المدارس باحتياجاتها استعدادًا للعام الدراسي 1445هـ

وقامت الإدارة بطرح وتأمين عدد من الأصناف اللازمة لسد احتياج مدارس التعليم العام، وتوفير بيئة جاذبة ومحفزة؛ حيث تمكنت من تأمين عدد 3900 طاولة ومقعد دراسي بفئاتها الثلاث؛ لسد الاحتياج لفصول النمو بمدارس التعليم العام للبنين والبنات، وتأمين عدد (800) بروجكتر تفاعلي لأكثر من 120 مدرسة للبنين والبنات بمختلف المراحل الدراسية، بالإضافة إلى توفير سبورات بورسلان حائطية لعدد 350 حجرة دراسية جديدة والمعامل والمختبرات المدرسية، وتوفير المواد الكيميائية لدعم المناهج الدراسية ودعم التجارب المعملية لعدد 172 مدرسة بمختلف المراحل.