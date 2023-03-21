نجاح عملية استئصال مرارة وإزالة ورم على مبيض مريضة بمستشفى أحد رفيدة

تمكن فريق طبي بمستشفى أحد رفيدة (بقيادة الدكتور عمار عزاوي استشاري النساء والولادة، وبمشاركة الدكتور سعد خميس استشاري جراحة) من إجراء عملية مرارة مع إزالة ورم على مبيض مريضة.