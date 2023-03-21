نجاح عملية استئصال مرارة وإزالة ورم على مبيض مريضة بمستشفى أحد رفيدة

تمكن فريق طبي بمستشفى أحد رفيدة (بقيادة الدكتور عمار عزاوي استشاري النساء والولادة، وبمشاركة الدكتور سعد خميس استشاري جراحة) من إجراء عملية مرارة مع إزالة ورم على مبيض مريضة.
يبلغ حجم الورم ١٢ سم، وتم الاستئصال بواسطة المنظار بمدخل واحد فقط؛ حيث ثم استئصال المرارة والكيس مع المحافظة على المبيض بنجاح.
شارك في العملية فريق مكون من: أخصائي التخدير أسامة محمد، وفني التخدير سعد لجهر، بجانب أخصائيتي التمريض نسيم الأحمري وفاطمة الشهراني.. وقد تكللت العملية بالنجاح وغادرت المريضة المستشفى بصحة جيدة.
تأتي هذه العملية إضافة إلى سجل إنجازات العمليات النوعية بالمستشفى .