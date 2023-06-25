10 محطات رصد متنقلة في المشاعر المقدسة ومنطقة المسجد الحرام

ويهدف المركز من إضافة المحطات الجديدة إلى زيادة التغطية الجغرافية، ودقة المعلومات في المشاعر المقدسة والمنطقة المركزية؛ لتوفير بيانات الطقس على مدار الساعة للمستفيدين، فيما يسعى المركز من خلال هذا البرنامج إلى تعزيز قدراته الأرصادية في مكة المكرمة والمشاعر المقدسة والمدينة المنورة؛ لتحقيق أقصى درجات الدقة في مجال الرصد والتنبؤات بالظواهر الجوية المحتملة، إضافة إلى مراقبة الأجواء على مدار الساعة، يشمل مكة المكرمة والمدينة المنورة والمشاعر المقدسة والمطارات والمنافذ والطرق السريعة المؤدية إليها.