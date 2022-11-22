الزعاق: هذا الأسبوع سنشهد تخريجات بحرية على شكل سحب مبشرة

وأوضح الزعاق؛ في فيديو على حسابه بتويتر، أنه مع دخول موسم الوسم مع شهر أكتوبر تبدأ السحب تأتي من الجهة الغربية كتخريجات بحرية من البحر الأحمر أو تكون مستوردة من هضبة البحيرات والبحر المتوسط.