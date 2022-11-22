قال خبير الأرصاد الجوية الدكتور خالد الزعاق؛ هذا الأسبوع سنشهد تخريجات بحرية على شكل سحب مبشرة على السواحل الغربية نواحي مكة وجدة والمدينة المنورة وينبع.
وأضاف: إن حركة السحب تتبع حركة الرياح الدافعة لها، مشيراً إلى أن حركة النجوم تتبع دوران الأرض حول نفسها ودورانها حول الشمس؛ وتتكوّن الفصول والمواسم نتيجة لذلك.
وتابع: إن سحب الفصول يكون لها اتجاه فتكون السحب الشرقية عابرة بطيئة الحركة وتكون كاتمة الأجواء في أيام الحر، أما السحب الغربية، فهي سحب ماطرة بشكل عام.
وأوضح الزعاق؛ في فيديو على حسابه بتويتر، أنه مع دخول موسم الوسم مع شهر أكتوبر تبدأ السحب تأتي من الجهة الغربية كتخريجات بحرية من البحر الأحمر أو تكون مستوردة من هضبة البحيرات والبحر المتوسط.
وتابع، أن السحب تبدأ تأتينا من الجهة الشرقية مع دخول موسم القيظ كتخريجات بحرية من الخليج العربي أو تكون مستوردة من بحر العرب، وتكون السحب متخلخلة الحركة في الفترة بين الصيف والشتاء.