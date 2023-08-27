بعد حل مجلس إدارة الشباب.. 10 حالات تسمح بحل مجالس الأندية

تنشر "سبق"، تفاصيل المادة 36 من اللائحة الأساسية للأندية الرياضية التي استندت عليها وزارة الرياضة، في حل مجلس إدارة نادي الشباب، وبالتحديد الفقرة السابعة منها.
وتنص تلك الفقرة على أنه في حال نقص العدد المكون لمجلس الإدارة عن النصاب القانوني لحل مجلس إدارة نادي الشباب، برئاسة خالد آل ثنيان؛ تتوفر عشر حالات، يحق فيها للوزارة التدخل لحل مجالس إدارة الأندية.
وجاء تطبيق الفقرة السابعة، من المادة 36، بعد استقالة أربعة من أعضاء مجلس إدارة نادي الشباب، تزامنًا مع صفقة انتقال "تمبكتي"، والتي صاحبها جدل واسع.
وتناولت المادة السادسة والثلاثون، من اللائحة لحل مجالس الإدارة، الحالات التي يحق لوزارة الرياضة فيها اتخاذ قرار الحل، ومنها: إذا خرجت قراراته وتصرفاته عن أهداف النادي وواجباته والتزاماته، وإذا أصبح عاجزًا عن الوفاء بتعهداته المالية.
وإذا ارتكب تصرفات، أو ممارسات، أو أعمالًا تتنافى مع النظام العام، أو الآداب العامة، أو الأنظمة المعتبرة. وعند ثبوت التجاوزات المالية أو الإدارية على مجلس الإدارة.
بجانب عدم دعوة الجمعية العمومية لعقد اجتماع عادي مرة واحدة في السنة دون وجود مسوغ تقبله الوزارة، وفي حال استقالة أو إسقاط عضوية رئيس مجلس الإدارة. وإذا نقص العدد المكون لمجلس الإدارة عن النصاب القانوني المكون للمجلس.
كما نصت المادة: إذا صدرت الموافقات النظامية على تحويل الشكل القانوني للنادي إلى شركة يتم تأسيسها وفقًا لأحكام نظام - إذا امتنع عن تزويد الوزارة أو الجهات المختصة بالبيانات التي تطلبها، أو امتنع عن تنفيذ قراراتها، إذا امتنع أو تراخى عن اتخاذ كل الإجراءات القانونية لتفعيل مبدأ المسؤولية القانونية على من تنطبق عليهم أحكام المادة 28.