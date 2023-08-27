بعد حل مجلس إدارة الشباب.. 10 حالات تسمح بحل مجالس الأندية

كما نصت المادة: إذا صدرت الموافقات النظامية على تحويل الشكل القانوني للنادي إلى شركة يتم تأسيسها وفقًا لأحكام نظام - إذا امتنع عن تزويد الوزارة أو الجهات المختصة بالبيانات التي تطلبها، أو امتنع عن تنفيذ قراراتها، إذا امتنع أو تراخى عن اتخاذ كل الإجراءات القانونية لتفعيل مبدأ المسؤولية القانونية على من تنطبق عليهم أحكام المادة 28.