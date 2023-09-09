مشاركة السعودية في قمة مجموعة الـ"20" في الهند.. ثقل سياسي وصمام أمان للطاقة العالمية منذ 80 عامًا

ومن الجدير بالذكر أن المملكة العربية السعودية قد تولّت رئاسةَ مجموعة العشرين في ديسمبر 2019، وكان ذلك تمهيدًا لقمة القادة التي عُقدت في الرياض يومَي 21 و22 نوفمبر من عام 2020م، والتزمت المملكة طوال فترة ترؤُّسها لقمة العشرين بضمان استمرار المجموعة في إظهار نطاق واسع وشامل لوجهات النظر الدولية.