مشاركة السعودية في قمة مجموعة الـ"20" في الهند.. ثقل سياسي وصمام أمان للطاقة العالمية منذ 80 عامًا

تعدُّ مجموعة العشرين المنتدى الرئيسيَّ للتعاون الاقتصادي الدولي، وتضم قادة من جميع القارات، ويمثلون دولًا متقدمةً وناميةً، وسبق للرياض أن استضافت أول قمة لمجموعة العشرين في الشرق الأوسط، وتُمثل الدول الأعضاء في مجموعة العشرين حوالي 80% من الناتج الاقتصادي العالمي، وثلثي سكان العالم، وثلاثة أرباع حجم التجارة العالمية.
وتعكس عضوية المملكة العربية السعودية في مجموعة العشرين، ثقل المملكة السياسي والاقتصادي، كما تعبر عن مكانتها العالية ودورها الفعال البارز في ضمان استقرار الأسواق المالية، وأصدرت مؤسسة النقد العربي السعودي "ساما"، عملةً ورقية سعودية تذكارية من فئة العشرين ريالًا، بمناسبة رئاستها لقمة مجموعة العشرين.
وتم تداول تلك العملة اعتبارًا من يوم الأحد 8 ربيع الأول 1442هـ الموافق 25 أكتوبر 2020، وذلك إلى جانب الأوراق النقدية المتداولة حاليًّا بجميع فئاتها؛ بصفتها عملة رسمية قانونية.
ومن الجدير بالذكر أن المملكة العربية السعودية قد تولّت رئاسةَ مجموعة العشرين في ديسمبر 2019، وكان ذلك تمهيدًا لقمة القادة التي عُقدت في الرياض يومَي 21 و22 نوفمبر من عام 2020م، والتزمت المملكة طوال فترة ترؤُّسها لقمة العشرين بضمان استمرار المجموعة في إظهار نطاق واسع وشامل لوجهات النظر الدولية.
ويبرز ترؤّس المملكة العربية السعودية لمجموعة العشرين، والتي تضم أقوى 20 دولة اقتصاديًّا؛ الدور المؤثر الذي تقوم به السعودية في الاقتصاد العالمي؛ لكونها قائمةً على قاعدة اقتصادية صناعية صلبة، كما يُعدُّ إشادة من العالم بدور المملكة المهمّ في ضبط الاقتصاد العالمي.
وجاءت عضوية السعودية في مجموعة العشرين نتيجةً لارتفاع أهميتها كمصدر للطاقة العالمية التي تهم جميع دول العالم؛ ولارتفاع حجم تجارتها الدولية، وتأثير ذلك على دول العالم أجمع، كما جاءت نتيجة لارتفاع مواردها المالية التي من المتوقّع أن تزداد في المستقبل وتزيد من أهميتها أكثر وأكثر في الاقتصاد العالمي.
ولذلك فإن السياسات المالية التي تتخذها المملكة، لا تؤثر في اقتصادها فقط، إنما لها تأثير واضح وواسع في المستوى العالمي؛ حيث تؤثّر في نشاط الاقتصاد العالمي من خلال تأثيرها في التجارة العالمية، ومن خلال التحويلات إلى الخارج، وسياسة الاستثمار في الأوراق المالية العالمية.
وساهمت عضوية السعودية في مجموعة العشرين، في توفير قنوات اتّصال دورية بكبار صناع السياسات المالية والاقتصادية العالمية؛ ما يعزّز التعاون الثنائي مع الدول الرئيسة المهمة في العالم، وضمان استقرار الأسواق المالية، بما فيها أسواق الطاقة.
ويُشكل قطاعُ الطاقة في المملكة، المصدرَ الرئيسي للطاقة عالميًّا، مُتمثلًا في منتجات النفط والغاز الطبيعي والبتروكيماويات، وتشرف عليه وزارة الطاقة والصناعة والثروة المعدنية.
وتصدر السعودية منتجات الطاقة إلى العالم منذ 1939م، عندما بدأت بنقل أول شحنة زيت على ناقلة من إنتاج بئر الدمام رقم 7، كما تملك المملكة حقل الغوّار أكبر حقل نفط في العالم، يبلغ اتساعه 280 في 30 كلم، ويقع في المنطقة الشرقية بالمملكة.
وينتج حقل الغوار ما يزيد على خمسة ملايين برميل؛ أي 800,000م3 من النفط يوميًّا؛ أي ما يُعادل 6.25% من الإنتاج العالمي للنفط، وفي ظلّ الارتفاع المتسارع في معدلات النموّ السكاني وتزايد الطلب على الكهرباء والمياه المحلّاة.
وبدأت المملكة تأخذ خطواتها الأولى في عدم الاعتماد الكلي على النفط في اقتصادها، وأهمية وضرورة الاهتمام بجميع مصادر الطاقة والثروات الطبيعية لتشكيل اقتصاد عالمي ضخم ومتسع.
لذلك أعلنت السعودية عام 2018م عن انضمامها للاتحاد الدولي للطاقة الشمسية، وتبنّيها خطة الطاقة الشمسية 2030م، الأكبر في العالم في مجال إنتاج الطاقة الشمسية؛ حيث يتولّى تنفيذها صندوق رؤية سوفت بنك، تُعنى باستقبال أكبر قدر من الإسقاط الشمسي، وتوفير الموارد الخام مثل السيليكون، وتصنيع وتطوير الألواح الشمسية في السعودية.
ونظرًا لطبيعة المملكة الجغرافية وغنى طقسها بالأشعة الشمسية؛ فإنها تملك طاقة إنتاجية فائقة من الطاقة الشمسية يصل حجم الاستثمارات فيها إلى 200 مليار دولار، وهكذا تُحقّق المملكة العربية السعودية أقصى قدر من الطاقة المُستدامة من خلال تقييم مصادر الطاقة البديلة في المملكة، ومدى إمكانية استغلالها وزيادة مواردها.