"الأرصاد": استمرار الأمطار المتوسطة إلى الغزيرة على جازان وعسير والباحة ومكة

وأشار تقرير "الأرصاد" إلى أن حركة الرياح السطحية على البحر الأحمر جنوبية غربية إلى شمالية غربية بسرعة 15-35 كم/ساعة تصل إلى 50 كم/ساعة مع تكوُّن السحب الرعديّة المُمطرة على الجزأين الأوسط والجنوبي، وارتفاع الموج من نصف متر إلى متر ونصف يصل إلى ثلاثة أمتار مع تكوُّن السحب الرعدية المُمطرة على الجزأين الأوسط والجنوبي، وحالة البحر خفيف إلى متوسط الموج يصل إلى مائج مع تكوُّن السحب الرعدية الممطرة على الجزأين الأوسط والجنوبي.