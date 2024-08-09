"الأرصاد": استمرار الأمطار المتوسطة إلى الغزيرة على جازان وعسير والباحة ومكة

توقّع المركز الوطني للأرصاد في تقريره عن حالة الطقس لهذا اليوم، استمرار هطول الأمطار الرعديّة من متوسطة إلى غزيرة تؤدي إلى جريان السيول مصحوبة بزخاتٍ من البَرَد ورياحٍ نشطة تحدُّ من مدى الرؤية الأفقية على أجزاءٍ من مناطق: جازان، عسير، الباحة، مكة المكرّمة.
وقال المركز: لا يُستبعد تكوُّن الضباب على أجزاءٍ من مرتفعات تلك المناطق، كما لا تزال الفرصة مهيّأةً لهطول أمطار رعديّة مصحوبة برياح نشطة مُثيرة للأتربة والغبار على أجزاءٍ من مناطق: نجران والمدينة المنوّرة، في حين يبقى الطقس حاراً إلى شديد الحرارة على أجزاءٍ من المنطقة الشرقية.
وأشار تقرير "الأرصاد" إلى أن حركة الرياح السطحية على البحر الأحمر جنوبية غربية إلى شمالية غربية بسرعة 15-35 كم/ساعة تصل إلى 50 كم/ساعة مع تكوُّن السحب الرعديّة المُمطرة على الجزأين الأوسط والجنوبي، وارتفاع الموج من نصف متر إلى متر ونصف يصل إلى ثلاثة أمتار مع تكوُّن السحب الرعدية المُمطرة على الجزأين الأوسط والجنوبي، وحالة البحر خفيف إلى متوسط الموج يصل إلى مائج مع تكوُّن السحب الرعدية الممطرة على الجزأين الأوسط والجنوبي.
وبحسب المركز، تكون حركة الرياح السطحية على الخليج العربي شمالية شرقية إلى جنوبية شرقية بسرعة 18-38 كم/ساعة على الجزء الشمالي، وجنوبية شرقية إلى شمالية شرقية بسرعة 18-38 كم/ساعة على الجزء الجنوبي، وارتفاع الموج من نصف متر إلى متر ونصف، وحالة البحر خفيف إلى متوسط الموج.