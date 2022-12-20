المطية "العزرة" تحقق أفضل توقيت في الأشواط الصباحية لسباقات الهجن بمهرجان الإبل

وجاءت بقية نتائج المركز الأول في الأشواط على النحو التالي: رفيع سميحان الشمري، مطلق علي العنزي، سعيد محمد المري، عبدالله سعد المري، محمد علي المري، لافي حبيب الشمري، مبروك مانع آل عامر، أحمد مطر الخيلي، محمد سالم عوض المري، سفر سالم العتيبي، عبدالعزيز عايض العصيمي، خالد عمر التركي.