محليات

المطية "العزرة" تحقق أفضل توقيت في الأشواط الصباحية لسباقات الهجن بمهرجان الإبل

في إطار استمرار منافسات النسخة السابعة المقامة على مضمار ميدان الملك عبدالعزيز
المطية "العزرة" تحقق أفضل توقيت في الأشواط الصباحية لسباقات الهجن بمهرجان الإبل
واس
واس

حققت المطية "العزرة" للإماراتي أحمد سلطان خليفة السويدي أفضل توقيت في الأشواط الصباحية، بزمن 9.41.792 دقيقة خلال الشوط الثالث عشر في منافسات جائزة الملك عبدالعزيز لسباقات الهجن بالنسخة السابعة التي تقام على مضمار ميدان الملك عبدالعزيز لسباقات الهجن بالصياهد.

وجاءت بقية نتائج المركز الأول في الأشواط على النحو التالي: رفيع سميحان الشمري، مطلق علي العنزي، سعيد محمد المري، عبدالله سعد المري، محمد علي المري، لافي حبيب الشمري، مبروك مانع آل عامر، أحمد مطر الخيلي، محمد سالم عوض المري، سفر سالم العتيبي، عبدالعزيز عايض العصيمي، خالد عمر التركي.

مهرجان الملك عبدالعزيز للإبل

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