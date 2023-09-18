مهجورة منذ 35 عامًا وهذا هو المقابل.. سعوديون وأمريكيون في منافسة لشراء قرية إسبانية

تشهد قرية إسبانية مهجورة على الحدود البرتغالية، منافسة كبيرة بين مجموعة من المستثمرين السعوديين والأمريكيين للاستحواذ عليها مقابل 580 ألف يورو.
ووفقًا لتقارير إسبانية، تم بيع قرية سالتو دي كاسترو في شمال غرب إسبانيا قبل سنوات قليلة بمبلغ 260 ألف يورو لمقاول إسباني قام بتطويرها لتحويلها إلى منطقة ريفية سياحية، وتقع في مقاطعة زامورا وتبعد حوالي 3 ساعات سفر بالسيارة عن مدريد، وتحتوي على العديد من البنايات.
وأشارت صحيفة "الإسبانول" الإسبانية إلى وجود عدد من المستثمرين الأوروبيين الراغبين في شراء القرية؛ لكن هناك منافسة قوية بين المستثمرين السعوديين والأمريكيين للاستحواذ عليها.
وتعد القرية مهجورة منذ 35 عامًا، على الرغم من وجود 44 منزلاً قائمًا ومساحات مبنية تبلغ 6600 متر مربع، ولكنها تفتقد للسكان.