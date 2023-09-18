محليات

مهجورة منذ 35 عامًا وهذا هو المقابل.. سعوديون وأمريكيون في منافسة لشراء قرية إسبانية

تبعد 3 ساعات بالسيارة عن مدريد وتحوي بنايات عدة.. والاستحواذ الجديد يفوق ضعف القديم