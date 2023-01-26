الأمن البيئي يضبط 5 مخالفين لاستخدامهم حطبًا وفحمًا محليين في أنشطة تجارية

ضبطت القوات الخاصة للأمن البيئي 5 مواطنين مخالفين لنظام البيئة، بحوزتهم أكثر من 27مترًا مكعبًا من الحطب والفحم المحليين المستخدمين في أنشطة تجارية، في منطقتي الرياض وعسير.
وقال المتحدث الرسمي للقوات الخاصة للأمن البيئي، العقيد عبدالرحمن العتيبي: تم تطبيق الإجراءات النظامية بحقهم، وتسليم الكميات المضبوطة للجهات المختصة بوزارة البيئة والمياه والزراعة.
وأضاف أن عقوبة استخدام الحطب والفحم المحليين في الأنشطة التجارية غرامة تصل إلى (32) ألف ريال لكل متر مكعب.
وحثّ "العتيبي" على الإبلاغ عن أي حالات تمثل اعتداءً على البيئة أو الحياة الفطرية على الرقم (911) بمناطق مكة المكرمة والرياض والشرقية، و(999) و(996) في بقية مناطق المملكة.