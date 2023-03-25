يحتوي على بدائل صحية.. "الصحة" تصدر دليلًا للسُّفرة الرمضانية الصحية

وأوضح الدليل الذي نشرته الوزارة عبر منصاتها الإعلامية ضمن الحملة التوعوية بمناسبة شهر رمضان المبارك " #رمضان_مفتاح" ؛ أن السلطة تعدّ من أبسط وأسرع الأطباق التي يمكن تجهيزها للسُّفرة الرمضانية، إلى جانب فوائدها الكبيرة على الصحة؛ لاحتوائها على العديد من العناصر الغذائية مثل المعادن، والفيتامينات، والألياف المهمة التي تساعد على إراحة الجهاز الهضمي وتخفف الإمساك.