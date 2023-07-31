بـ 11 لغة.. "الحج" تستعرض أبرز خدمات "عناية" لضيوف الرحمن وفروعها

وأوضحت الوزارة، عبر حسابها على "إكس"، أن مراكز عناية تقدم خدمات متنوعة تتمثل في "الإرشاد والتوجيه، وتلقي الشكاوى والبلاغات، وبلاغات التائهين والمفقودين، وخدمات نُسك"، مشيرة إلى أن الخدمات تقدم على مدار اليوم بـ 11 لغة مختلفة.