بـ 11 لغة.. "الحج" تستعرض أبرز خدمات "عناية" لضيوف الرحمن وفروعها

استعرضت وزارة الحج والعمرة، أبرز الخدمات التي تقدمها مراكز "عناية" لخدمة ضيوف الرحمن، وفق لغات عدة، وعبر فروعها المختلفة.
وأوضحت الوزارة، عبر حسابها على "إكس"، أن مراكز عناية تقدم خدمات متنوعة تتمثل في "الإرشاد والتوجيه، وتلقي الشكاوى والبلاغات، وبلاغات التائهين والمفقودين، وخدمات نُسك"، مشيرة إلى أن الخدمات تقدم على مدار اليوم بـ 11 لغة مختلفة.
وبيّنت أن فروع "رعاية" لخدمة ضيوف الرحمن تتعدّد؛ ففي جدة توجد في مطار الملك عبدالعزيز الدولي، وبمكة المكرّمة في "المسفلة، والحجون، والحمراء (قطاع الأعمال)"، وفي المدينة المنوّرة بمطار الأمير محمد بن عبدالعزيز الدولي، والبقيع.