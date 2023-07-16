الباحث "الحصيني": المدينة المنورة تسجل أعلى درجة حرارة بين مدن المملكة

وأكد أنه من خلال الترتيب في المراكز يُلاحظ أن هناك تنافساً في درجات الحرارة العالية بين مدن إيران والعراق؛ وهذا يعني تمركز كتلة حارة جداً على تلك المدن وامتداد أثرها على شمال المملكة؛ لافتاً إلى أن المملكة خارج المراكز الخمس عشرة على مستوى العالم اليوم الأحد.