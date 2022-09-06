البنك العربي الوطني ينجز الربط التكاملي مع منصة " بنى " للمدفوعات العربية

أنجز البنك العربي الوطني إجراءات الربط التكاملي وتنفيذ عملية مالية تجريبية بنجاح، كأول بنك سعودي، مع منصة " بُنى " للمدفوعات العربية التابعة للمؤسسة الإقليمية لمقاصة وتسوية المدفوعات العربية والمملوكة من قبل صندوق النقد العربي.
وقال عايض الزهراني، الرئيس التنفيذي للعمليات في البنك العربي الوطني: " يشكل ربط نظام الدفع الخاص بالبنك مع منصة " بُنى " خطوة إضافية في إطار جهود البنك المستمرة لتعزيز تجربة عملائنا سواء أفراد أو شركات في تسوية الحوالات المالية وتوسيع نطاق حلول الدفع ذات الكفاءة والموثوقية، حيث تتيح المنصة متعددة العملات خدمات وحلول مبتكرة في إرسال واستقبال المدفوعات الخارجية براحة وأمان".
من جهته قال مهدي مانع، الرئيس التنفيذي لمنصة " بنى " للمدفوعات العربية: " يسعدنا أن يبادر البنك العربي الوطني للانضمام إلى شبكة البنوك المشاركة في المنصة كأول بنك سعودي ونتطلع قدماً إلى التعاون الوثيق مع البنك لدعم تطور قطاع المدفوعات عبر الحدود في المنطقة عبر توفير ممر آمن لتحويل الأموال بعُملات متعددة يتصف بالفعالية والسرعة، والمساهمة في تعزيز العلاقات التجارية والاستثمارية على مستوى المنطقة والعالم، ونحن على ثقة بأن انضمام البنك العربي الوطني إلى منصة بُنى سيُمهد الطريق لانضمام باقي البنوك السعودية في القريب العاجل والاستفادة من القيمة المضافة التي نقدمها للمؤسسات المالية المشاركة.
وفي هذه المناسبة، أتوجه بالشكر إلى البنك المركزي السعودي (ساما) على دعمه ورعايته المستمرين لمنصة "بُنى".
تجدر الإشارة إلى أن منصة " بُنى" تشكل نظاماً متكاملاً ومتخصصاً في توفير خدمات مقاصة وتسوية المدفوعات بالعملات العربية والعملات الدولية، وتهدف إلى تمكين المؤسسات المالية والمصرفية في المنطقة العربية وخارجها بما في ذلك المصارف المركزية والتجارية، من إرسال واستقبال المدفوعات البينية في المنطقة العربية وخارجها بتكلفة مناسبة وبصورة آمنة تتوافق مع أعلى معايير وضوابط الالتزام وأمن المعلومات وحماية البيانات.