البنك العربي الوطني ينجز الربط التكاملي مع منصة " بنى " للمدفوعات العربية

من جهته قال مهدي مانع، الرئيس التنفيذي لمنصة " بنى " للمدفوعات العربية: " يسعدنا أن يبادر البنك العربي الوطني للانضمام إلى شبكة البنوك المشاركة في المنصة كأول بنك سعودي ونتطلع قدماً إلى التعاون الوثيق مع البنك لدعم تطور قطاع المدفوعات عبر الحدود في المنطقة عبر توفير ممر آمن لتحويل الأموال بعُملات متعددة يتصف بالفعالية والسرعة، والمساهمة في تعزيز العلاقات التجارية والاستثمارية على مستوى المنطقة والعالم، ونحن على ثقة بأن انضمام البنك العربي الوطني إلى منصة بُنى سيُمهد الطريق لانضمام باقي البنوك السعودية في القريب العاجل والاستفادة من القيمة المضافة التي نقدمها للمؤسسات المالية المشاركة.