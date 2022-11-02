"كفاءة": التعرُّف على إمكانات الغسالة وبرامجها المختلفة يوفّر الطاقة

"كفاءة": التعرُّف على إمكانات الغسالة وبرامجها المختلفة يوفّر الطاقة
قدّم المركز السعودي لكفاءة الطاقة "كفاءة"، عدداً من النصائح للتعامل المثالي مع الغسالات داخل المنازل.
وقال المركز إن الالتزام بهذه النصائح يرشّد الطاقة من جانب، ويطيل عمر الغسالة من جانبٍ آخر، فضلاً عن دوره في الحصول على أداءٍ قوي ومستدامٍ للجهاز.
وحذّر المركز من السلوكيات الخاطئة في التعامل مع الأجهزة الكهربائية بشكلٍ عام، وجهاز الغسّالة بشكل خاص، موضحاً أن التعامل غير المناسب يهدر الطاقة الكهربائية.
وقال: يجب معرفة كيفية تشغيل الغسالة، والتعرُّف على إمكاناتها الفنية، ومعرفة متى تحتاج الملابس إلى ماء ساخن أو ماء بارد، وهو ما يوفر كثيراً من الطاقة التي تستخدم في تسخين الماء داخل الغسالة.
وأشار المركز إلى وجود أنواع من الملابس تحتاج برامج غسيل مكثفة الأداء، وأخرى لا تحتاج إلا لبرامج غسيل خفيفة لا تستهلك كثيراً من الطاقة، وهو ما ينبغي أن يلم به مُشغل الغسالة.
ونصح المركز عند شراء غسالة جديدة، اختيار الأنواع الواقعة في النطاق الأخضر، مع اختيار الحجم المناسب لاحتياجات الأسرة وعدد أفرادها، فضلاً عن أهمية أن تعمل الغسالة بطاقتها القصوى، لضمان أقل عددٍ دورات للغسالة، ما يوفر هدر المياه والمنظفات المستخدمة في التشغيل.