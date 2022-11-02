"كفاءة": التعرُّف على إمكانات الغسالة وبرامجها المختلفة يوفّر الطاقة

ونصح المركز عند شراء غسالة جديدة، اختيار الأنواع الواقعة في النطاق الأخضر، مع اختيار الحجم المناسب لاحتياجات الأسرة وعدد أفرادها، فضلاً عن أهمية أن تعمل الغسالة بطاقتها القصوى، لضمان أقل عددٍ دورات للغسالة، ما يوفر هدر المياه والمنظفات المستخدمة في التشغيل.