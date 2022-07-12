أمريكا.. "النادي السعودي" بجامعة ساكرد هارت يحتفل بعيد الأضحى

أقام النادي السعودي بجامعة ساكرد هارت ٢٠٢٢ في أمريكا، احتفال معايدة بمناسبة عيد الأضحى المبارك لعام ١٤٤٣هـ، بحضور عدد كبير من الطلبة السعوديين والخليجيين المبتعثين والمبتعثات في ولاية كونيتيكت.