أمريكا.. "النادي السعودي" بجامعة ساكرد هارت يحتفل بعيد الأضحى

أقام النادي السعودي بجامعة ساكرد هارت ٢٠٢٢ في أمريكا، احتفال معايدة بمناسبة عيد الأضحى المبارك لعام ١٤٤٣هـ، بحضور عدد كبير من الطلبة السعوديين والخليجيين المبتعثين والمبتعثات في ولاية كونيتيكت.
بدأ الاحتفال بتناول القهوة السعودية والشاي والتعارف مع الطلبة الجدد.. وقام رئيس النادي المهندس عبدالله محمد الوادعي بإلقاء كلمة للحضور حول عيد الأضحى المبارك وأهمية تمثيل الوطن خير تمثيل، والحرص على مساعدة الطلاب والطالبات الآخرين. بحضور رئيس النادي السابق لدورة ٢٠١٩ أنس شفي.
وقدّم النادي السعودي عيديات الأطفال، وشاركهم فرحتهم بإقامة بعض الفعاليات الحركية، ثم تم تقديم وجبة الغداء للحضور.
وشهد الحفل إقامة الفعاليات الثقافية التي ألقى من خلالها الحضور الأبيات الشعرية حول الوطن والغربة وقصص الأجداد من الماضي. كما أقام النادي بعض الفعاليات الرياضية كلعب كرة القدم للكبار والصغار.
وفي الختام التُقطت الصور التذكارية بهذه المناسبة العظيمة، كما شكر الحضور إدارة النادي على الجهد المبذول لجميع الطلاب والطالبات السعوديين والترتيب المنظم للحفل.