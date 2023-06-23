"إغاثي الملك سلمان" يوزع 490 سلة غذائية في إقليم البنجاب بباكستان

وزّع مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية، أمس، 490 سلة غذائية للأسر المتضررة من الفيضانات في منطقة ديرا غازي خان بإقليم البنجاب بجمهورية باكستان الإسلامية، استفاد منها 3.430 فردًا.
ويأتي ذلك ضمن المساعدات الإنسانية التي تقدمها المملكة العربية السعودية ممثلة في مركز الملك سلمان للإغاثة في جمهورية باكستان الإسلامية؛ تحقيقًا للأمن الغذائي وللتخفيف من معاناة المحتاجين هناك.
من ناحية أخرى احتفى مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية في مخيم الزعتري للاجئين السوريين في الأردن، باليوم العالمي للاجئين الذي يصادف 20 يونيو من كل عام.
وتضمن الاحتفاء تسليط الضوء على قصص ومواهب وتطلعات اللاجئين وتنظيم الأنشطة الإنسانية الهادفة، والتي تسعى لإظهار الدعم الثابت للاجئين الذين أجبروا على الفرار من منازلهم بسبب الصراع أو الاضطهاد، أو غير ذلك من الظروف التي تهدد الحياة.
ويأتي ذلك في إطار جهود المملكة العربية السعودية ممثلة في مركز الملك سلمان للإغاثة؛ لتعزيز بيئة الحماية للاجئين والنازحين في شتى بقاع العالم.
إلى ذلك واصل مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية تنفيذ برنامج نور السعودية التطوعي لمكافحة العمى في مدينة قندهار بأفغانستان، بالتعاون مع مؤسسة البصر العالمية، والمنفذ خلال الفترة من 20 يونيو حتى 24 يونيو 2023م. وقام الفريق الطبي التطوعي التابع للمركز منذ بدء الحملة حتى اليوم الثالث، بالكشف على 2500 حالة، وتوزيع 500 نظارة طبية، إلى جانب إجراء 246 عملية جراحية تكلّلت جميعها بالنجاح التام.
ويأتي ذلك ضمن المشاريع الإنسانية والإغاثية التي تنفذها المملكة ممثلة في ذراعها الإنساني مركز الملك سلمان للإغاثة لدعم القطاع الطبي ومساعدة المرضى والمصابين بأمراض العيون في الدول المتضررة.