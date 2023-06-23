"إغاثي الملك سلمان" يوزع 490 سلة غذائية في إقليم البنجاب بباكستان

إلى ذلك واصل مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية تنفيذ برنامج نور السعودية التطوعي لمكافحة العمى في مدينة قندهار بأفغانستان، بالتعاون مع مؤسسة البصر العالمية، والمنفذ خلال الفترة من 20 يونيو حتى 24 يونيو 2023م. وقام الفريق الطبي التطوعي التابع للمركز منذ بدء الحملة حتى اليوم الثالث، بالكشف على 2500 حالة، وتوزيع 500 نظارة طبية، إلى جانب إجراء 246 عملية جراحية تكلّلت جميعها بالنجاح التام.