35 و4 مئوية.. شرورة تسجّل أعلى درجة حرارة وتبوك وطريف الأدنى

ولا تزال الفرصةُ مهيَّأةً لهطول أمطار رعدية على مرتفعات مناطق: جازان، وعسير، والباحة، وقد تمتدّ إلى مرتفعات منطقة مكة المكرمة كذلك على المنطقة الشرقية. كما يتوقّع تكوّن الضباب خلال الليل والصباح الباكر على الأجزاء الشمالية من المنطقة الشرقية ومرتفعات جازان، وعسير، والباحة، والطائف. ولا يستبعد تساقط الثلوج الخفيفة على مرتفعات منطقة تبوك "جبال اللوز - علقان".