35 و4 مئوية.. شرورة تسجّل أعلى درجة حرارة وتبوك وطريف الأدنى

كشف المركزُ الوطني للأرصاد، عن حالة الطقس المتوقّعة لليوم، ودرجات الحرارة الكبرى والصغرى على بعض مدن المملكة.
وأوضح المركز أن شرورة سجّلت أعلى درجة حرارة 35 مئوية، فيما سجّلت تبوكُ وطريف والقريات أقلَّ حرارة بـ4 درجات فقط، فيما يستمرّ الانخفاض الملموس في درجات الحرارة والمصحوب بنشاط في الرياح السطحية على أجزاء من شمال ووسط وشرق المملكة.
ولا تزال الفرصةُ مهيَّأةً لهطول أمطار رعدية على مرتفعات مناطق: جازان، وعسير، والباحة، وقد تمتدّ إلى مرتفعات منطقة مكة المكرمة كذلك على المنطقة الشرقية. كما يتوقّع تكوّن الضباب خلال الليل والصباح الباكر على الأجزاء الشمالية من المنطقة الشرقية ومرتفعات جازان، وعسير، والباحة، والطائف. ولا يستبعد تساقط الثلوج الخفيفة على مرتفعات منطقة تبوك "جبال اللوز - علقان".
وأوضح المركزُ أنّ درجات الحرارة الكبرى المتوقّعة، اليوم، في وادي الدواسر 33 درجة، وجيزان 31، ونجران والخرج والقنفذة 30 مئوية.
وحول درجات الحرارة الصغرى جاءت تبوك وطريف والقريات في أدنى القائمة بـ4 مئوية، تليها السودة 5 درجات، وعرعر وسكاكا 6 مئوية، ثم حائل والعلا 7 درجات.
وسجلت الدمامُ وطريف والطائف والسودة والصمان أعلى نسبة رطوبة "95%".