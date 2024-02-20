ملتقى ومعرض "المهنة والتوظيف" بجدة يختتم فعالياته باستقطاب أكثر من "5000" زائر

وأشار نائب رئيس اللجنة المنظّمة لملتقى ومعرض المهنة والتوظيف الدكتور لؤي بن بكر الطيار؛ إلى أنّ مؤسسات وشركات القطاع الخاص كانت شريكًا فاعلًا، إلى جانب التعاون مع جامعات الملك عبدالعزيز، وجدة، والأعمال والتكنولوجيا، في إنجاح فعاليات هذا الملتقى الذي جمع أرباب العمل بالباحثين عن الفرص الوظيفية، في ظلّ المواءمة بين مخرجات التعليم ومتطلبات سوق العمل، وبما يخدم "أتمتة إيجاد الوظائف"، وشغلها بالكوادر البشرية المؤهلة، بالتنسيق مع وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية.