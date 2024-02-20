ملتقى ومعرض "المهنة والتوظيف" بجدة يختتم فعالياته باستقطاب أكثر من "5000" زائر

اختتم ملتقى ومعرضُ المهنة والتوظيف 2024 "التوطين من أجل الاستدامة"، فعالياتِه، اليوم، مستقطبًا أكثر من "5000" زائر، وسط استهداف ما يقارب الـ"1500" وظيفة، قدمتها "44" جهة مختلفة من مؤسسات وشركات القطاع الخاص، ممثلة في قطاعات المصانع، والخدمات الصحية، والإنشاءات المعمارية، واللوجستيات، والاستشارات الإدارية والأغذية، وذلك بفندق الهيلتون في جدة.
وشهد الملتقى ضمن برنامج فعالياته، عقدَ جلسته العلمية الثانية حول تسريع الرحلة المهنية حول الوظيفة، والتي أدارها مستشار نائب رئيس جامعة الملك عبدالعزيز للشؤون التعليمية الدكتور محمد بن سالم الحربي، بمشاركة مختصّين في التوظيف والتوطين والاستشارات والتدريب، والتي تطرَّقت لمساعدة الشباب في البحث عن الوظيفة التي تناسب مؤهّلاتهم، ووصف طرق تنمية المهارات بالالتحاق بالبرامج التدريبية التأهيلية.
وخصّص الملتقى الجلسةَ الثالثة لأساليب النجاح في الحياة العملية، وأدارها المستشار في إدارة الموارد البشرية الدكتور جميل شهاوي، بمشاركة عددٍ من ذوي الخبرة والمهتمين بشأن الموارد البشرية وإدارة المعرفة والقانون والتحكيم؛ حيث جرى تعريف الحضور بأبرز أنظمة العمل داخل المنشأة، ووضع خطة العمل الواضحة لتحقيق الأهداف، في الوقت الذي يتطلّب فيه تحقيق النجاح الكثير من العمل الشاقّ والتفاني.
من جانبه أكّد الرئيسُ التنفيذي لشركة نطاق الأعمال لتنظيم المعارض والمؤتمرات، سهيل بن بكر الطيار؛ سَعْيَ الملتقى خلال فعالياته إلى توفير الفرص الوظيفية المتاحة في القطاع الخاص للشباب من الجنسين، والتحاقهم بالأعمال والوظائف المتناسبة مع قدراتهم؛ تحقيقًا لرؤية المملكة 2030، والعمل على استقطاب القدرات والإمكانات الشابة من أبناء وبنات الوطن.
وأفاد بأن الملتقى ركّز في رسالته على المواءمة بين قدرات الشباب والفرص الوظيفية المتاحة، وتوطين الوظائف، والاستقرار المهني، وأساليب النجاح للحياة العملية، والتعريف بمفاهيم وأنظمة العامل للمنشأة، والعلاقة بين الاستقرار الوظيفي والأسرة، مستقطبًا حديثي التخرج من الجامعات، والباحثين عن فرص العمل من الشباب السعودي.
وأشار نائب رئيس اللجنة المنظّمة لملتقى ومعرض المهنة والتوظيف الدكتور لؤي بن بكر الطيار؛ إلى أنّ مؤسسات وشركات القطاع الخاص كانت شريكًا فاعلًا، إلى جانب التعاون مع جامعات الملك عبدالعزيز، وجدة، والأعمال والتكنولوجيا، في إنجاح فعاليات هذا الملتقى الذي جمع أرباب العمل بالباحثين عن الفرص الوظيفية، في ظلّ المواءمة بين مخرجات التعليم ومتطلبات سوق العمل، وبما يخدم "أتمتة إيجاد الوظائف"، وشغلها بالكوادر البشرية المؤهلة، بالتنسيق مع وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية.