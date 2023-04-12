"البيئة" تُوَقع اتفاقية لتشغيل محطة الوقود لمرفأ الصيادين بمحافظة القنفذة

وأوضح "الخليف" أن "برنامج توطين مهنة صيد الأسماك يُعد من المشاريع الوطنية المهمة، التي تهدف إلى تمكين المواطن السعودي من مزاولة مهنة الصيد، وهي إحدى مبادرات الخطة الوطنية للتوظيف بالقطاعين العام والخاص، وكذلك استدامة قطاع الصيد وقدرته على المنافسة ومسؤوليته تجاه البيئة، وهو أحد برامج تنمية المناطق الريفية؛ فمصائد الأسماك تُعد قطاعًا اقتصاديًّا أساسيًّا ورافدًا ماليًّا مهمًّا".