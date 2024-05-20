تأثيرها مستبعد على المملكة.. أولى الحالات المدارية للموسم الحالي تنشط بخليج البنغال

تتواصل التوقعات ببدء موسم المنخفضات المدارية، حيث توضح البيانات الجوية تشكل أول حالة مدارية في خليج البنغال مع نهاية الأسبوع الحالي.
ووفق ما ذكره موقع "طقس العرب"، توجد عدة مسارات متوقعة للمنخفض المداري، مع احتمالات متوقع أن تسلكها الحالة المدارية ما بين الهند وبنغلادش وميانمار، حيث تعتبر هذه الدول في مرمى سحب الحالة المدارية في الدرجة الأولى لغاية اللحظة.
وقال الموقع: يستبعد أن تصل تأثيرات الحالة المدارية إلى المملكة العربية السعودية، خصوصاً أن مركز نشاط المنخفض المداري المتوقع بعيد كل البعد، حيث من المتوقع أن يتمركز المنخفض المداري حين تشكله في خليج البنغال ويتحرك إلى الشمال الشرقي متجهاً نحو المناطق المجاورة هناك.