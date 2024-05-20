تأثيرها مستبعد على المملكة.. أولى الحالات المدارية للموسم الحالي تنشط بخليج البنغال

وقال الموقع: يستبعد أن تصل تأثيرات الحالة المدارية إلى المملكة العربية السعودية، خصوصاً أن مركز نشاط المنخفض المداري المتوقع بعيد كل البعد، حيث من المتوقع أن يتمركز المنخفض المداري حين تشكله في خليج البنغال ويتحرك إلى الشمال الشرقي متجهاً نحو المناطق المجاورة هناك.