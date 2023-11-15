منها 13 مهددة بالانقراض.. ضبط مواطن لعرضه كائنات فطرية دون ترخيص في الرياض

وأوضحت القوات أنه تم تطبيق الإجراءات النظامية للمخالفة، وإحالة المخالف إلى النيابة العامة كون بعض الكائنات مهدد بالانقراض، وتسليم الكائنات لجهة الاختصاص؛ مؤكدًا أن عقوبة عرض الكائنات الفطرية المهددة بالانقراض غرامة تصل إلى (30) مليون ريال والسجن لمدة تصل إلى (10) سنوات، أو بإحدى هاتين العقوبتين، كما تصل عقوبة عرض الكائنات الفطرية غير المهددة بالانقراض دون ترخيص إلى (5000) ﷼ لكل كائن.