جراحون ينهون معاناة مريض أربعيني من تدفق لعابي لا إرادي في جازان

وقالت "صحة جازان": بعد إجراء الفحوصات الإشعاعية المقطعية وأشعة حقن الصبغة في القناة اللعابية اتضح أن المريض يُعاني من تهتك عضلات الوجه وتضرر الأنسجة، إضافة إلى إصابة الغدة النكافية مع ضعف في أحد فروع عصب الوجه السابع.