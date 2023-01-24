"سعود الطبية": إعادة قلب وأمعاء مريض لوضعهما الطبيعي في جراحة ناجحة

وأوضح استشاري جراحة الصدر وقائد الفريق الطبي الدكتور محمد إسحاق، أن المريض مُحَول كحالة إسعافية من أحد المستشفيات، ويعاني من التهاب حاد في الرئة يرافقه فتاق خلقي في عضلة الحجاب الحاجز، أدى إلى وجود جزء كبير من الأمعاء داخل الجهة اليسرى من القفص الصدري، وضغط على القلب، ونزوحه نحو الجهة اليمنى؛ ونتج عن ذلك صعوبة شديدة في التنفس أدت إلى وضع المريض على جهاز التنفس الاصطناعي.. وبعد معاينة المريض من قسم الطوارئ وقسم الباطنية؛ تم تحويل الحالة إلى قسم جراحة الصدر، وعمل الفحوصات اللازمة وتجهيز المريض للعمليات.