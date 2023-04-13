بجراحة نوعية معقدة.. إنهاء معاناة سيدة من تشوّه في مفصلي الورك بسكاكا

وكانت المريضة تعاني من آلام شديدة وصعوبة في الحركة نتيجة تشوّه في مفصلي الورك ناتج عن "خلع ولادي" أثناء الطفولة، حيث تم إجراء استبدال مفصل كامل للوركين (الأيمن والأيسر) على مرحلتين.