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بجراحة نوعية معقدة.. إنهاء معاناة سيدة من تشوّه في مفصلي الورك بسكاكا
المريضة كانت تعاني من الآلام وصعوبة الحركة نتيجة "خلع ولادي" منذ الطفولة
تمكّن فريق طبي في وحدة استبدال المفاصل والمناظير في مستشفى الأمير متعب بن عبدالعزيز بسكاكا، من إنهاء معاناة مريضة في العقد الرابع من عمرها.
وكانت المريضة تعاني من آلام شديدة وصعوبة في الحركة نتيجة تشوّه في مفصلي الورك ناتج عن "خلع ولادي" أثناء الطفولة، حيث تم إجراء استبدال مفصل كامل للوركين (الأيمن والأيسر) على مرحلتين.
وغادرت المريضة المستشفى وهي بصحة جيدة، وأصبحت تمارس حياتها بشكل طبيعي مع إنهاء الألم تمامًا.
وتعد هذه الجراحة من العمليات النوعية والمعقدة نتيجة تشوّه قاعدة المفصل، حيث تحتاج إلى أنواع خاصة من المفاصل.