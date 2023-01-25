"التعاون الإسلامية" تؤكد التزامها بتعزيز التعاون مع الجامعة العربية لمكافحة الفقر متعدد الأبعاد

جاء ذلك في الكلمة التي قدمها السفير طارق علي بخيت الأمين العام المساعد للشؤون الإنسانية والثقافية والاجتماعية في الحدث رفيع المستوى لمجلس وزراء الشؤون الاجتماعية العرب، والذي عقد في العاصمة القطرية الدوحة اليوم الأربعاء.