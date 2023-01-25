"التعاون الإسلامية" تؤكد التزامها بتعزيز التعاون مع الجامعة العربية لمكافحة الفقر متعدد الأبعاد

أكدت الأمانة العامة لمنظمة التعاون الإسلامي التزامها بتعزيز التعاون والتنسيق مع الجامعة العربية في مجال التنمية الاجتماعية، وذلك في إطار اتفاقية التعاون الموقعة بين الجانبين.
جاء ذلك في الكلمة التي قدمها السفير طارق علي بخيت الأمين العام المساعد للشؤون الإنسانية والثقافية والاجتماعية في الحدث رفيع المستوى لمجلس وزراء الشؤون الاجتماعية العرب، والذي عقد في العاصمة القطرية الدوحة اليوم الأربعاء.
وأشار السفير طارق إلى أن العقد العربي الثاني للأشخاص ذوي الإعاقة يمثل فرصة لدعم تلك الجهود في متابعة تنفيد خطة التنمية المستدامة 2030 وما بعد من خلال بحث السبل والوسائل الكفيلة للارتقاء بأوضاع هذه الفئة الاجتماعية تحقيقًا لمبدأ المساواة والعدالة الاجتماعية بين أفراد المجتمع.
من جانبه، أشاد السفير طارق بالتقرير الثاني حول الفقر متعدد الأطراف، مشيرا إلى أنه يتماشي مع أهداف البرنامج العشري لمنظمة التعاون الإسلامي والقرارات ذات الصلة.