مكة المكرمة تسجل أعلى درجة حرارة بالمملكة اليوم بـ37 مئوية

كشف المركز الوطني للأرصاد، عن درجات الحرارة الكبرى والصغرى، اليوم الأحد، على بعض مدن المملكة؛ حيث سجلت مكة المكرمة أعلى درجة حرارة بـ37 مئوية؛ فيما سجلت طريف أقل درجة حرارة 11 مئوية.
وأوضح المركز أن درجات الحرارة الكبرى المتوقعة اليوم، كالتالي: مكة المكرمة 37 درجة، وشرورة 35 درجة، المدينة المنورة وجازان والقنفذة 34 مئوية.
وحول درجات الحرارة الصغرى جاءت طريف في أدنى القائمة بـ11 مئوية، تليها عرعر 13، ثم أبها وحائل والباحة والطائف 14 مئوية، وسكاكا والصمان والتنهات والقريات والمجمعة والدهناء 15 مئوية.
وسجلت حائل والمدينة المنورة وبريدة والدوادمي والصمان والتنهات وحفر الباطن ورفحاء والدهناء أعلى نسبة رطوبة بين 95% و90%.