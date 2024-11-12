"إغاثي الملك سلمان" يشارك في "واحة الإعلام" بالتزامن مع استضافة المملكة القمة العربية والإسلامية

كما احتوى الجناح على ركن للمطبوعات والتقارير، ومنصة لتسجيل الراغبين بالتطوع في برامج المركز، وتوزيع هدايا تذكارية على الحضور، وقد حظي الجناح بزيارة وزير الإعلام سلمان الدوسري وعدد من المسؤولين والإعلاميين الذين أعربوا عن تقديرهم لجهود المملكة عبر ذراعها الإنساني مركز الملك سلمان للإغاثة، الذي يهدف إلى تعزيز العمل الإنساني والإغاثي في مختلف بقاع العالم.