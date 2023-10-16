محليات

"حرس الحدود" بجازان يحبط محاولة تهريب 220 كلجم من القات المخدر

جرى استكمال الإجراءات النظامية الأولية وتسليم المضبوطات لجهة الاختصاص
"حرس الحدود" بجازان يحبط محاولة تهريب 220 كلجم من القات المخدر

أحبطت الدوريات البرية لحرس الحدود في قطاع العارضة بمنطقة جازان، محاولة تهريب (220) كيلوجراماً من نبات القات المخدر، وجرى استكمال الإجراءات النظامية الأولية، وتسليم المضبوطات لجهة الاختصاص.

وأهابت الجهات الأمنية بالإبلاغ عن كل ما يتوافر من معلومات لدى المواطنين والمقيمين عن أي نشاطات ذات صلة بتهريب أو ترويج المخدرات، وذلك من خلال الاتصال بالأرقام (911) في مناطق مكة المكرمة والرياض والشرقية و(999) في بقية مناطق المملكة، ورقم بلاغات المديرية العامة لمكافحة المخدرات (995)، وعبر البريد الإلكتروني 995@gdnc.gov.sa، وستعالج جميع البلاغات بسرية تامة.

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