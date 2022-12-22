7 مناطق بمرمى "الأرصاد".. تحذيرات من أمطار غزيرة وسيول وشبه انعدام للرؤية

وتفصيلاً، أوضح المركز في تحذير لمنطقة مكة المكرمة بأنها تشهد عواصف رعدية وأمطاراً رعدية مصحوبة بنشاط في الرياح السطحية وتساقط البرد وسيول وانعدام في الرؤية، وتشمل الحالة العاصمة المقدسة والطائف والجموم وخليص وبحرة والكامل ورابغ وجدة، وتستمر في بعض المحافظات حتى الساعة الـ19.00 من مساء الجمعة، فيما تشهد المنطقة أمطاراً رعدية على أضم وميسان والخرمة والموية وتربة، وتستمر حتى الساعة الـ19.00 من مساء الجمعة، فيما تشهد الليث أمطاراً غزيرة حتى الساعة 11.00 من صباح الجمعة.