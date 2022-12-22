7 مناطق بمرمى "الأرصاد".. تحذيرات من أمطار غزيرة وسيول وشبه انعدام للرؤية

أصدر المركز الوطني للأرصاد عبر نظام الإنذار المبكر، تنبيهات عدة حول حالة الطقس المتوقعة خلال الساعات القادمة في مناطق مكة المكرمة والمدينة المنورة وتبوك القصيم وحائل والشمالية والجوف.
وتفصيلاً، أوضح المركز في تحذير لمنطقة مكة المكرمة بأنها تشهد عواصف رعدية وأمطاراً رعدية مصحوبة بنشاط في الرياح السطحية وتساقط البرد وسيول وانعدام في الرؤية، وتشمل الحالة العاصمة المقدسة والطائف والجموم وخليص وبحرة والكامل ورابغ وجدة، وتستمر في بعض المحافظات حتى الساعة الـ19.00 من مساء الجمعة، فيما تشهد المنطقة أمطاراً رعدية على أضم وميسان والخرمة والموية وتربة، وتستمر حتى الساعة الـ19.00 من مساء الجمعة، فيما تشهد الليث أمطاراً غزيرة حتى الساعة 11.00 من صباح الجمعة.
وحذر المركز منطقة المدينة المنورة بأنها تشهد عواصف رعدية وأمطاراً رعدية مصحوبة بنشاط في الرياح السطحية وتساقط البرد وسيول وانعدام في الرؤية، وتشمل الحالة الحناكية والفقرة والمدينة المنورة والمسيجيد واليتمة وطاشا والرايس وينبع والمهد ووادي الفرع وبدر، وتستمر حتى الساعة العاشرة صباحاً، وتشهد العلا والعيص وخيبر أمطار غزيرة حتى الساعة الـ12.00 من ظهر الجمعة.
وتشهد منطقة تبوك أمطاراً غزيرة مع تساقط البرد وسيول وشبه انعدام في الرؤية، وتشمل الحالة تيماء والديسة وتبوك وحالة عمار وأملج، وتستمر حتى الساعة الـ14.00 من مساء الجمعة.
ونبه المركز منطقة القصيم بأنها تشهد أمطاراً غزيرة مع تساقط البرد وسيول وشبه انعدام في الرؤية، وتشمل الحالة البراء والرس والفوارة والنبهانية ورياض الخبراء وضرية وعقلة الصقور والأسياح والبدائع والبكيرية والثامرية والشماسية والعمار والمذنب وبريدة وعنيزة وعيون الجواء، وتستمر حتى الساعة الـ12.00 من ظهر الجمعة.
وكذلك تشهد منطقة حائل أمطاراً غزيرة مع تساقط البرد وسيول وشبه انعدام في الرؤية، وتشمل الحالة الحائط والسليمي والشملي والغزالة والمستجدة وغزلانة وموقق والشنان والكهفة وبقعاء وحائل وسميراء، وتستمر حتى الساعة الـ14.00 من مساء الجمعة.
ونبه المركز منطقة الحدود الشمالية بأنها تشهد أمطاراً رعدية مع نشاط في الرياح السطحية وتدن في الرؤية، وتشمل الحالة العويقيلة وحزم الجلاميد ورفحاء وطريف وعرعر، وتستمر حتى الساعة الـ11.00 من صباح الجمعة.
وتشهد منطقة الجوف أيضاً أمطاراً رعدية مع نشاط في الرياح السطحية وتدن في الرؤية، وتشمل الحالة القريات وطبرجل وأبوعجرم ودومة الجندل وسكاكا، وتستمر حتى الساعة الـ11.00 من مساء الجمعة.