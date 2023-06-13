"الموانئ" تحقق ارتفاعًا بـ 18.80% في الحاويات القياسية خلال مايو 2023م

وسجلت الموانئ السعودية خلال شهر مايو لعام 2023 انخفاضًا نسبته 6.12% في إجمالي الطنيات المناولة حيث بلغت: 25,563,869 طنًا من البضائع، مقارنة بـ27,231,231 طنًا في الفترة المقابلة من عام 2022، وبلغت أحجام البضائع العامة: 719,840 طنًا، والبضائع السائبة الصلبة: 4,133,029 طنًا، والبضائع السائبة السائلة : 13,300,121 طنًا، فيما سجلت معدل تفريغ بلغ 574,550 رأس ماشية، بزيادة 24.99%، مقارنة بـ 459,677 رأس ماشية في ذات الفترة لعام 2022م، فيما شهدت طنيات المواد الغذائية خلال شهر مايو لعام 2023 انخفاضاً نسبته 2.80% لتصل إلى 1,678,711 طنًا، مقارنة بـ 1,727,076 طنًا في مايو لعام 2022م.