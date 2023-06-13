"الموانئ" تحقق ارتفاعًا بـ 18.80% في الحاويات القياسية خلال مايو 2023م

أعلنت الهيئة العامة للموانئ "موانئ" عن تحقيق موانئها ارتفاعًا في أعداد حاويات المناولة خلال شهر مايو لعام 2023 بنسبة 18.80% لتصل إلى 709.944 حاويات قياسية، مقارنة بـ597.617 حاوية قياسية في ذات الشهر من عام 2022م، ما يؤكد الدور الحيوي الذي تقوم به "موانئ" في: تطوير الحركة التجارية، ورفع موثوقية سلاسل الإمداد، وإبراز دور المملكة وجهودها التنموية؛ في تسهيل إجراءات الاستيراد والتصدير، والخدمات اللوجستية.
ويبرز ذلك نجاح "موانئ" في تحقيق التميز التشغيلي بالموانئ السعودية، عبر زيادة معدل كفاءة الأداء، وتطوير قدرات وإمكانيات الموانئ، بما يتماشى مع مستهدفات الإستراتيجية الوطنية للنقل والخدمات اللوجستية بترسيخ مكانة المملكة بصفتها مركزًا لوجستيًا عالميًا، ومحور التقاء ثلاث قارات.
وشهدت أعداد الحــاويات الصادرة خلال شهر مايو 2023م زيادة نسبتها 28.18% لتصل إلى 224,72 حاوية، مقارنة بـ 175,315 حاوية في نفس الفترة من العام السابق، كما ارتفعت أعداد الحاويات الواردة بنسبة 35.98% لتصل إلى 236,358 حاوية، مقارنة بـ173,822 حاوية، في الشهر المقابل من عام 2022م.
وسجلت حاويات المسافنة زيادة نسبتها 0.15%، لتصل إلى 248,866 حاوية مقارنة بـ248,481 حاوية في شهر مايو لعام 2022م، مما يؤكد الجاهزية العالية للموانئ، وما تملكه من معدات لوجستية حديثة، تُعزز قدراتها التشغيلية لمناولة مختلف أنواع البضائع والحاويات.
وسجلت الموانئ السعودية خلال شهر مايو لعام 2023 انخفاضًا نسبته 6.12% في إجمالي الطنيات المناولة حيث بلغت: 25,563,869 طنًا من البضائع، مقارنة بـ27,231,231 طنًا في الفترة المقابلة من عام 2022، وبلغت أحجام البضائع العامة: 719,840 طنًا، والبضائع السائبة الصلبة: 4,133,029 طنًا، والبضائع السائبة السائلة : 13,300,121 طنًا، فيما سجلت معدل تفريغ بلغ 574,550 رأس ماشية، بزيادة 24.99%، مقارنة بـ 459,677 رأس ماشية في ذات الفترة لعام 2022م، فيما شهدت طنيات المواد الغذائية خلال شهر مايو لعام 2023 انخفاضاً نسبته 2.80% لتصل إلى 1,678,711 طنًا، مقارنة بـ 1,727,076 طنًا في مايو لعام 2022م.
وشهدت الحركة الملاحية ارتفاعًا نسبته 18.75% بنحو 1,064 سفينة، مقارنة بـ 896 سفينة، في مايو 2022، وأيضًا استقبلت الموانئ السعودية 87,561 راكبًا، بزيادة 92.39% عن الشهر المقابل في عام 2022 الذي سجل 45,513 راكبًا، في حين استقبلت الموانئ 79,304 سيارات، بانخفاض قدره: 0.13% مقارنة بـ 79,408 سيارات، في نفس الفترة من العام السابق.
يُذكر أن "موانئ" تعمل على زيادة الطاقة الاستيعابية للحاويات التي تتم مناولتها بالموانئ السعودية، بما يعزز موقعها في المؤشرات الدولية، ويضعها على خريطة التجارة العالمية، بالإضافة إلى ترسيخ الحضور الإقليمي، وزيادة عدد خدمات الشحن الملاحية برفع مؤشر أداء الخدمات اللوجستي.