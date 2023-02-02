وزير التعليم يُكرّم الطلبة الفائزين بجوائز دولية ومعلميهم

وشهد الحفل معرضًا مصاحبًا لأبرز منجزات الطلبة الذين شاركوا بها في المنافسات العالمية، وعرضًا مرئيًا يستعرض إنجازات الطلاب والطالبات الفائزين، إلى جانب كلمة باسم الطلاب والطالبات؛ عبروا خلالها عن امتنانهم للقيادة الرشيدة -أيدها الله-؛ نظير الرعاية والدعم الذي يحظى به الطلبة، ولوزارة التعليم بوصفها الحاضنة الأولى للمتفوقين والمتميزين، ولأولياء الأمور، والشركاء من الجامعات والمؤسسات الوطنية.