وزير التعليم يُكرّم الطلبة الفائزين بجوائز دولية ومعلميهم

كرّم وزير التعليم يوسف بن عبدالله البنيان، اليوم الخميس، في مقر الوزارة بالرياض، الطلاب والطالبات الفائزين بجوائز دولية للعام 1443- 1444هـ - 2022م.
كما كرّم المعلمين والمعلمات والمشرفين من مختلف الإدارات التعليمية الذين كان لهم الأثر في تميز الطلاب؛ تقديرًا لجهودهم وتشريفهم الوطن في المحافل والمنافسات الدولية.
يأتي ذلك بحضور رئيس مجلس إدارة الاتحاد السعودي للرياضات الإلكترونية الأمير فيصل بن بندر بن سلطان، وعدد من قيادات الوزارة؛ لتحفيز المكرمين نحو تحقيق المزيد من الإنجازات والعطاء والتقدّم والنجاح في المسيرة التعليمية.
وتضمّن الحفل تكريم 45 معلمًا ومعلمة، في الإدارات التعليمية بمناطق: مكة المكرمة، والرياض، والشرقية، وعسير، والقصيم، ومحافظات جدة، وينبع، والأحساء، وصبيا.
وأيضًا تكريم 73 طالبًا وطالبة ممن أحرزوا جوائز في المحافل والمنافسات الدولية في الأولمبياد العالمي للروبوت wro، ومعرض ISEF الدولي للعلوم، والأولمبياد الدولي للفيزياء IPhO، والأولمبياد الدولي للرياضيات IMO، والأولمبياد الدولي للكيمياء ICHO، والأولمبياد الدولي للمعلوماتية IOI.
وأولمبياد مندليف للكيمياء IMChO، وأولمبياد العلوم الدولي IJSO، وبرنامج جلوب البيئي العالمي، والمعرض الدولي للاختراعات والابتكارات والتقنية ITEX، وأولمبياد البلقان للرياضيات BMO، وأولمبياد البلقان للرياضيات للناشئين JBMO، وأولمبياد البنات الأوروبي للمعلوماتية EGOI، وأولمبياد آسيا والباسفيك للرياضيات APMO، وأولمبياد آسيا والباسفيك للمعلوماتية IPMO.
والأولمبياد الخليجي للرياضيات GMO، والأولمبياد الخليجي للفيزياء GPhO، والهاكثون الخليجي لتوظيف الذكاء الاصطناعي في التعليم العام.
إضافة لمسابقة تحدي القراءة العربي، ومسابقة التحدث باللغة العربية والإلقاء والخطابة، وجائزة مؤسسة حمدان بن راشد آل مكتوم للأداء التعليمي المتميز.
وشهد الحفل معرضًا مصاحبًا لأبرز منجزات الطلبة الذين شاركوا بها في المنافسات العالمية، وعرضًا مرئيًا يستعرض إنجازات الطلاب والطالبات الفائزين، إلى جانب كلمة باسم الطلاب والطالبات؛ عبروا خلالها عن امتنانهم للقيادة الرشيدة -أيدها الله-؛ نظير الرعاية والدعم الذي يحظى به الطلبة، ولوزارة التعليم بوصفها الحاضنة الأولى للمتفوقين والمتميزين، ولأولياء الأمور، والشركاء من الجامعات والمؤسسات الوطنية.